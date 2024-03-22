Сухорукова (Юрьева) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Юрьева) Валентина Алексеевна

Место рождения

Ксеньевка, Убинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961

Отец: Юрьев Алексей Иванович

Мать: Юрьева Галина Васильевна

Ксеньевка, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
13.06.1981

Муж: Сухоруков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухоруков Александр Алексеевич

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1985

Сын: Сухоруков Денис Александрович

Отец ребёнка: Сухоруков Александр Алексеевич

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