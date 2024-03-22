Сухорукова (Юрьева) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1961
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961
Отец: Юрьев Алексей Иванович
Мать: Юрьева Галина Васильевна
Бракосочетание
13.06.1981
Рождение ребёнка
23.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухоруков Александр Алексеевич
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1985
Сын: Сухоруков Денис Александрович
Отец ребёнка: Сухоруков Александр Алексеевич