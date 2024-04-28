(Романова) Татьяна Михайловна
Место рождениядеревня Выползово Богородский район Нижегородской области
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Выползово Богородский район Нижегородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Угланов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1933
Отец ребёнка: Угланов Фёдор Иванович
Горький