(Романова) Татьяна Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Романова) Татьяна Михайловна

Место рождения

деревня Выползово Богородский район Нижегородской области

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Выползово Богородский район Нижегородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Угланов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1933

Сын: Угланов Игорь Федорович

Отец ребёнка: Угланов Фёдор Иванович

Горький

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