Сергей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Яков Константинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Сергеев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Василиса Сергеева
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1811
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья Сергеева
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Смерть
1854
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область