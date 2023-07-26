Сергей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

1806 г.р.
Скрыто настройками приватности
1815 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Яков Константинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Сергеев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Федорова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Василиса Сергеева

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья Сергеева

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Смерть
1854
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область

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