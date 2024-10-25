Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения23.10.1886
Дата смерти15.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1886
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
17.05.1914
Дочь: Севастьянова Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна
Попал в плен (военное)
1915
Демобилизация
1920
Рождение ребёнка
16.08.1921
Сын: Севастьянов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна
Рождение ребёнка
13.04.1923
Рождение ребёнка
08.09.1926
Смерть
15.12.1942
Талдом, Талдомский, Московская область