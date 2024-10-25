Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович 23.10.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович

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Место рождения

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд

Дата рождения

23.10.1886

Дата смерти

15.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1886

Отец: Севастьянов Стефан Максимов

Мать: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1912

Жена: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна

Рождение ребёнка
17.05.1914

Дочь: Севастьянова Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Попал в плен (военное)
1915
Демобилизация
1920
Рождение ребёнка
16.08.1921

Сын: Севастьянов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1923

Дочь: Самохвалова (Севастьянова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна

Рождение ребёнка
08.09.1926

Дочь: Зверева (Севастьянова) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна

Смерть
15.12.1942
Талдом, Талдомский, Московская область

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