Логунова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Логунов Арефий
Отец ребёнка: Логунов Павел
Рождение ребёнка
1832
Сын: Логунов Макар
Отец ребёнка: Логунов Павел
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Логунов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логунов Павел
Смерть
Неизвестно