Логунова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Логунов Арефий

Отец ребёнка: Логунов Павел

Рождение ребёнка
1832

Сын: Логунов Макар

Отец ребёнка: Логунов Павел

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Логунов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунов Павел

Смерть
Неизвестно
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