Краснов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Сергей Викторович

Краснов Сергей Викторович

avatar

Место рождения

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н

Дата рождения

06.09.1962

Дата смерти

03.11.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1962

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н
Военная служба
С 01.11.1980 по 01.11.1982
Рядовой автомобильных войск
Бракосочетание
Около 1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр.,Республика Адыгей Красногвардейский р-н с.Преображенское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр.,Республика Адыгей Красногвардейский р-н с.Преображенское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр.,Республика Адыгей Красногвардейский р-н с.Преображенское
Смерть
03.11.1999
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н
Причина смерти: Болезнь
Похороны
04.11.1999
Россия Республика Адыгея, Красногвардейский р-н с.Преображенское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close