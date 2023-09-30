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Муравьев Демид Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Муравьев Егор Яковлевич

Мать: Муравьева Парасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Парасковья Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Пея Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Рождение ребёнка
1857

Сын: Муравьев Прокопий Демидович

Мать ребёнка: Муравьева Пея Терентьевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Муравьев Кондратий Демидович

Мать ребёнка: Муравьева Пея Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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