Муравьев Демид Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Рождение ребёнка
1857
Сын: Муравьев Прокопий Демидович
Мать ребёнка: Муравьева Пея Терентьевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Муравьев Кондратий Демидович
Мать ребёнка: Муравьева Пея Терентьевна
Смерть
Неизвестно