Никандр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Трофим Никандров
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Петр Никандров
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Алексей Никандров
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Ефим Нико(а)нов?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Михаил Никандров
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно