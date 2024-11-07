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Никандр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1842 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Трофим Никандров

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Петр Никандров

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Алексей Никандров

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Ефим Нико(а)нов?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Михаил Никандров

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Смерть
Неизвестно

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