Храмова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Славкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Храмов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храмов Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно