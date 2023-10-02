Храмова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамова Евдокия

Храмова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Храмов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович

Каласево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Славкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович

Каласево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Храмов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович

Каласево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Василий Филлипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close