Чуйко Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйко Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2015

Сын: Чуйко Илья Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.2018

Сын: Чуйко Мирон Андреевич

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Рождение ребёнка
13.10.2019

Дочь: Чуйко Светлана Андреевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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