Чуйко Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.2015
Сын: Чуйко Илья Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.2019
Дочь: Чуйко Светлана Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности