Цыганов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Цыганов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Цыганов Циганов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Цыганов Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Цыганов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно