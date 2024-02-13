Цыганов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Цыганов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Цыганов Циганов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Цыганов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Цыганов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Цыганов Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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