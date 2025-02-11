Домна Никтина 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Никтина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Андрей Михеев1815 г.р.
Дети
Елизавета Андреева1845 г.р.
Варвара Андреева1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Михеев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Степан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Смерть
Неизвестно

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