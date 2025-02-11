Домна Никтина
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Андрей Михеев1815 г.р.
Дети
Елизавета Андреева1845 г.р.
Варвара Андреева1853 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Михеев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михеев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михеев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Степан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно