Косцова Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косцова Таисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.2018

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ис
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2018

Отец: Косцов Александр Владимирович

Мать: не указана

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