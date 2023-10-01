Семенов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Александр Дмитриевич

Мать: Семенова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Семенова Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Семенова Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Ева Сергеевна

Мать ребёнка: Семенова Марина Сергеевна

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