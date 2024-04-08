Жорина (Бархатова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорина (Бархатова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1900 ст.

Муж: Жорин Матвей Никандрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1900 ст.

Сын: Жорин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Жорин Матвей Никандрович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1901 ст.

Сын: Жорин Ефим Матвеевич

Отец ребёнка: Жорин Матвей Никандрович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1904 ст.

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Жорин Матвей Никандрович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Жорин Матвей Никандрович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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