Жорина (Бархатова) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1900 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1900 ст.
Сын: Жорин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Жорин Матвей Никандрович
Рождение ребёнка
21.12.1901 ст.
Сын: Жорин Ефим Матвеевич
Отец ребёнка: Жорин Матвей Никандрович
Рождение ребёнка
14.02.1904 ст.
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Жорин Матвей Никандрович
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Жорин Матвей Никандрович
Смерть
Неизвестно