(Хасянова) Кадрия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусяинов Рашит
Рождение ребёнка
26.02.195
Отец ребёнка: Хусяинов Рашит
Рождение ребёнка
08.05.1955
Рождение ребёнка
24.10.1959
Рождение ребёнка
04.02.1965
Смерть
Неизвестно