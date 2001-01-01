Долинко Федосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долинко Федосей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лукерья Федосеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Федосеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Полевенко Надежда Федосеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Долинко Вера Федосеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Васильева Любовь Федосеевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинко Борис Федосеевич

Мать ребёнка: ?

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