Долинко Федосей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лукерья Федосеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Федосеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Полевенко Надежда Федосеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Долинко Вера Федосеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Васильева Любовь Федосеевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?