Трифонова (Пугачева) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Пугачева) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пугачев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова (Трифонова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Трифонова) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Михаил Иванович

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