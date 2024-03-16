Трифонова (Пугачева) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пугачев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова (Трифонова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Трифонова) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно