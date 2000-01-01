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Калинин Василий Иванович

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Место рождения

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1720 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1693 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.

Отец: Калинин Иван Васильевич

Мать: не указана

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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