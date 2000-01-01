Калинин Василий Иванович
Место рожденияд. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1720 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1720 ст.
Отец: Калинин Иван Васильевич
Мать: не указана
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно