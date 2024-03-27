Исмагилова (Исмагилова) Файруза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилова (Исмагилова) Файруза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Гасимов Заки

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гасимов Заки

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гасимов Заки

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гасимов Заки

Смерть
2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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