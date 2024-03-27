Исмагилова (Исмагилова) Файруза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Гасимов Заки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гасимов Заки
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гасимов Заки
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гасимов Заки
Смерть
2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно