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Барсукова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсуков Ивлей Иванович

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Барсуков Михаил Ивлиевич

Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Барсуков Василий Ивлиевич

Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Барсукова) Степанида Ивлеевна

Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Барсуков Савелий Ивлиевич

Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Барсукова) Наталья Ивлеевна

Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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