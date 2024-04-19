Барсукова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793 ст.
Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Барсуков Василий Ивлиевич
Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Барсукова) Степанида Ивлеевна
Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Барсуков Савелий Ивлиевич
Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Барсукова) Наталья Ивлеевна
Отец ребёнка: Барсуков Ивлей Иванович
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно