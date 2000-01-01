Ярославова (Брянчанинова) Федосья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрославова (Брянчанинова) Федосья Степановна

Ярославова (Брянчанинова) Федосья Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Брянчанинов Степан Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1753 ст.

Сын: Ярославов Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Ярославов Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
28.09.1762 ст.

Дочь: Бердяева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Ярославов Алексей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярославов Алексей Тихонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close