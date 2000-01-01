Ярославова (Брянчанинова) Федосья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Брянчанинов Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1753 ст.
Сын: Ярославов Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Ярославов Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
28.09.1762 ст.
Дочь: Бердяева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Ярославов Алексей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно