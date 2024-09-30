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Шевелёв Симан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Дочь: Плесовских (Шевелёва) Маланья Симоновна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1763
Араксул, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Симан Шевелев 50 69 жена Арина Иванова, 60, взята в замужество города Екатеринбурха у крест... Показать все
Смерть
Неизвестно

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