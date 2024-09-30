Шевелёв Симан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Дочь: Плесовских (Шевелёва) Маланья Симоновна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1763
Араксул, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Симан Шевелев 50 69 жена Арина Иванова, 60, взята в замужество города Екатеринбурха у крест... Показать все
Смерть
Неизвестно