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Ярмуллина (Сотникова) Роза Геннадьевна
Ярмуллина (Сотникова) Роза Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Чувашское Шапкино
, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Сотников Геннадий Владимирович
Мать
Елизарова Галина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
РЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Сотников Геннадий Владимирович
Мать:
Елизарова Галина Ивановна
Чувашское Шапкино
, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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