Ярмуллина (Сотникова) Роза Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмуллина (Сотникова) Роза Геннадьевна

Место рождения

Чувашское Шапкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

РЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Сотников Геннадий Владимирович

Мать: Елизарова Галина Ивановна

Чувашское Шапкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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