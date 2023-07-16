Думайло Евфросиния Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1924
Рождение ребёнка
13.10.1924
Дочь: (Думайло) Анна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Думайло Варфоломей Амбросимович
6 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Думайло Варфоломем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Думайло Варфол... Показать все
Смерть
Неизвестно