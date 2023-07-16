Думайло Евфросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думайло Евфросиния Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думайло Варфоломей Амбросимович

Место жительства
1924
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
13.10.1924

Дочь: (Думайло) Анна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Думайло Варфоломей Амбросимович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
6 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Думайло Варфоломем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Думайло Варфол... Показать все
Смерть
Неизвестно

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