Чеглокова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Чеглоков Гавриил Захарович
Отец ребёнка: Чеглоков Захар Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Чеглокова Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Чеглоков Захар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно