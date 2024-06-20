Корнюшенко (Святышенко) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Отец: Святышенко Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1884
Рождение ребёнка
09.09.1886
Сын: Корнюшенко Петр Степанович
Отец ребёнка: Корнюшенко Степан Павлович
Рождение ребёнка
08.06.1889
Дочь: (Корнюшенко) Мария Степановна
Отец ребёнка: Корнюшенко Степан Павлович
Рождение ребёнка
02.11.1898
Сын: Корнюшенко Павел Степанович
Отец ребёнка: Корнюшенко Степан Павлович
Рождение ребёнка
29.08.1901
Сын: Корнюшенко Александр Степанович
Отец ребёнка: Корнюшенко Степан Павлович
Смерть
Неизвестно