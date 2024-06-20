Корнюшенко (Святышенко) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнюшенко (Святышенко) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: Святышенко Андрей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1884

Муж: Корнюшенко Степан Павлович

Рождение ребёнка
09.09.1886

Сын: Корнюшенко Петр Степанович

Отец ребёнка: Корнюшенко Степан Павлович

Рождение ребёнка
08.06.1889

Дочь: (Корнюшенко) Мария Степановна

Отец ребёнка: Корнюшенко Степан Павлович

Рождение ребёнка
02.11.1898

Сын: Корнюшенко Павел Степанович

Отец ребёнка: Корнюшенко Степан Павлович

Рождение ребёнка
29.08.1901

Сын: Корнюшенко Александр Степанович

Отец ребёнка: Корнюшенко Степан Павлович

Смерть
Неизвестно

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