Keinänen (Stranden) Anna-Liisa Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Keinänen (Stranden) Anna-Liisa Antintytär

Место рождения

Kitee, Suoparsaari

Дата рождения

06.06.1866

Дата смерти

20.01.1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Keinänen Pekka Pekanpoika

Рождение ребёнка
15.12.1886

Сын: Keinänen Janne Pekanpoika

Отец ребёнка: Keinänen Pekka Pekanpoika

Рождение ребёнка
26.08.1902

Сын: Keinänen Aleksanteri Pekanpoika

Отец ребёнка: Keinänen Pekka Pekanpoika

Смерть
20.01.1922

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