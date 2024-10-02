Keinänen (Stranden) Anna-Liisa Antintytär
Место рожденияKitee, Suoparsaari
Дата рождения06.06.1866
Дата смерти20.01.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1886
Сын: Keinänen Janne Pekanpoika
Отец ребёнка: Keinänen Pekka Pekanpoika
Рождение ребёнка
26.08.1902
Сын: Keinänen Aleksanteri Pekanpoika
Отец ребёнка: Keinänen Pekka Pekanpoika
Смерть
20.01.1922