Ишмухаметов Гаффар Каюмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1898

Дата смерти

13.03.1983

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: Ишмухаметов Каюм

Мать: Ишмухаметова (Каримова) Файза

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна

Развод
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Ракия Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Ракия Вторая Жена

Развод
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Рахима Первая Жена Гатиятулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Рахима Первая Жена Гатиятулла Кызы

Развод
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Рождение ребёнка
11.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Рождение ребёнка
10.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна

Смерть
13.03.1983
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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