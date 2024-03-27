Ишмухаметов Гаффар Каюмович
Место рождения
Дата рождения01.01.1898
Дата смерти13.03.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898
Отец: Ишмухаметов Каюм
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
28.05.1928
Рождение ребёнка
11.02.1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
10.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна
Рождение ребёнка
03.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна
Смерть
13.03.1983
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно