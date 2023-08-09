Кузук (Козусмаил) Мара Стоянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузук (Козусмаил) Мара Стоянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кузук Стоян Тониов

Мать: Кузук Дена

Смерть
Неизвестно
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