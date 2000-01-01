Кандратьев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандратьев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1806 и 1807

Дата смерти

18.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807

Отец: Кандратьев Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1825 и 1844

Сын: Кандратьев Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Калинина Прасковья

Мать ребёнка: Кандратьева Пелагея

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1861

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Кандратьева Пелагея

Смерть
18.09.1882
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