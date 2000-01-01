Кандратьев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1806 и 1807
Дата смерти18.09.1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807
Отец: Кандратьев Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1844
Сын: Кандратьев Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Калинина Прасковья
Мать ребёнка: Кандратьева Пелагея
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1861
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Кандратьева Пелагея
Смерть
18.09.1882