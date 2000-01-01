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Беляков Александр Федотович

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Место рождения

Россия, Павловка (Мордовский район)

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Беляков Федот

Мать: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Александра Андреевна

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Николай Александрович

Мать ребёнка: Александра Андреевна

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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