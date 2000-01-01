Беляков Александр Федотович
Место рожденияРоссия, Павловка (Мордовский район)
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Беляков Федот
Мать: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Николай Александрович
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно