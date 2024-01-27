Newman (Jackson) Mary Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Newman (Jackson) Mary Ann

Место рождения

Holborn, Middlesex, England

Дата рождения

25.12.1775

Дата смерти

Около 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

1805 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Holborn, Middlesex, England
Бракосочетание
21.09.1795

Муж: Newman William

St. Andrew - Holborn, Middlesex, England
Рождение ребёнка
14.04.1805

Сын: Newman John

Отец ребёнка: Newman William

Holborn, Middlesex, England
Смерть
Около 1830
Holborn, Middlesex, England
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