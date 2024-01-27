Newman (Jackson) Mary Ann
Место рожденияHolborn, Middlesex, England
Дата рождения25.12.1775
Дата смертиОколо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.09.1795
Муж: Newman William
St. Andrew - Holborn, Middlesex, England
Рождение ребёнка
14.04.1805
Сын: Newman John
Отец ребёнка: Newman William
Holborn, Middlesex, England
Смерть
Около 1830
Holborn, Middlesex, England