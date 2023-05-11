Кривенко Ефимия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенко Ефимия Максимовна

Кривенко Ефимия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Кривенко Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Кривенко Вдладимир Онуфревич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1886

Сын: Кривенко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кривенко Вдладимир Онуфревич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенко Климентий Владимирович

Отец ребёнка: Кривенко Вдладимир Онуфревич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Владимировна

Отец ребёнка: Кривенко Вдладимир Онуфревич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close