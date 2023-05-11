Кривенко Ефимия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кривенко Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Кривенко Вдладимир Онуфревич
Рождение ребёнка
06.07.1886
Сын: Кривенко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кривенко Вдладимир Онуфревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенко Климентий Владимирович
Отец ребёнка: Кривенко Вдладимир Онуфревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Владимировна
Отец ребёнка: Кривенко Вдладимир Онуфревич
Смерть
Неизвестно