Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кулешова Варвара
Мать ребёнка: ?
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анагностопулос Клавдия
Мать ребёнка: ?
г. Гагра, Республика Абхазия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно