Ханина Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Марина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1893 ст.

Муж: Ханин Исай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
07.02.1894 ст.

Сын: Ханин Федор Исаев

Отец ребёнка: Ханин Исай Пантелеймонович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1896 ст.

Сын: Ханин Василий Исаевич

Отец ребёнка: Ханин Исай Пантелеймонович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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