Ханина Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1893 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1894 ст.
Сын: Ханин Федор Исаев
Отец ребёнка: Ханин Исай Пантелеймонович
Рождение ребёнка
23.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Ханин Исай Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно