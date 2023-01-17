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(Matz) Walborg

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Место рождения

Сойкино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

1850 г.р.
1855 г.р.
Около 1861 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Adam

Мать: не указана

Сойкино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Latikan Soikkina / Большая Сойкина
Бракосочетание
05.12.1848

Муж: Muru Johann

Тюро
Рождение ребёнка
02.08.1850

Сын: Муру Adam

Отец ребёнка: Muru Johann

Рождение ребёнка
05.01.1855

Сын: Muru Zacharias

Отец ребёнка: Muru Johann

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Около 14.07.1861

Сын: Muru Andreas

Отец ребёнка: Muru Johann

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Muru Иосиф

Отец ребёнка: Muru Johann

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Смерть
Неизвестно
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