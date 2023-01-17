(Matz) Walborg
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Adam
Мать: не указана
Latikan Soikkina / Большая Сойкина
Бракосочетание
05.12.1848
Муж: Muru Johann
Тюро
Рождение ребёнка
02.08.1850
Сын: Муру Adam
Отец ребёнка: Muru Johann
Рождение ребёнка
05.01.1855
Сын: Muru Zacharias
Отец ребёнка: Muru Johann
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Около 14.07.1861
Сын: Muru Andreas
Отец ребёнка: Muru Johann
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Muru Иосиф
Отец ребёнка: Muru Johann
Löytysi / Левдузи
Смерть
Неизвестно