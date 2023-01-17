Тимофеев Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Василий Тимофеевич

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Место рождения

Никифорово, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1836

Дата смерти

12.12.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифорово, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.12.1895
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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