Крауз (Кретова) Евгения Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрауз (Кретова) Евгения Сидоровна

Крауз (Кретова) Евгения Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кретов Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Крауз Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)

Рождение ребёнка
01.12.1853

Дочь: Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)

Рождение ребёнка
1854

Сын: Крауз Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)

Рождение ребёнка
1865

Сын: Краузе Леонтий Фёдорович

Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)

Рождение ребёнка
1873

Сын: Крауз Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крауз Гавриил Фёдорович

Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крауз Фёдор (Фридрих)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close