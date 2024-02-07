Крауз (Кретова) Евгения Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кретов Сидор
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)
Рождение ребёнка
01.12.1853
Дочь: Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крауз Фёдор (Фридрих)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно