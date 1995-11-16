Калинников Африкан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинников Африкан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Калинников Виктор Африканович

Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
20.02.1930

Дочь: Худышина Александра Африкановна

Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
23.02.1933

Сын: Калинников Евтихий Африканович

Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мухина Антонина Африкановна

Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
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