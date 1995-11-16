Калинников Африкан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Калинников Виктор Африканович
Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
20.02.1930
Дочь: Худышина Александра Африкановна
Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
23.02.1933
Сын: Калинников Евтихий Африканович
Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мухина Антонина Африкановна
Мать ребёнка: Калинникова Валентина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.11.1941