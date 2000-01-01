Кребер (Kraeber) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1745
Дочь: Кребер Мария Анна
Мать ребёнка: Хек Ева
Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хек Ева
Смерть
Неизвестно