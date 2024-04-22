Паршина (Морозова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паршин Иван Егорыч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паршин Иван Егорыч
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вернигора Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Паршин Иван Егорыч
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паршин Иван Егорыч
Смерть
Неизвестно