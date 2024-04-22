Паршина (Морозова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршина (Морозова) Мария Ивановна

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Место рождения

Поповка, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Иван Кузьмич

Мать: Морозова Пелагея Никитична

Поповка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршин Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Паршин Иван Егорыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Паршин Иван Егорыч

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вернигора Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Паршин Иван Егорыч

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Иван Егорыч

Смерть
Неизвестно
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