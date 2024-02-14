Хусяинов Рашит
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Хасянова) Кадрия
Рождение ребёнка
26.02.195
Мать ребёнка: (Хасянова) Кадрия
Рождение ребёнка
08.05.1955
Рождение ребёнка
24.10.1959
Рождение ребёнка
04.02.1965
Смерть
Неизвестно