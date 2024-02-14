Хусяинов Рашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусяинов Рашит

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

195 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хасянова) Кадрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хасянова) Кадрия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хасянова) Кадрия

Рождение ребёнка
26.02.195

Сын: Хусяинов Раис Рашитович

Мать ребёнка: (Хасянова) Кадрия

Рождение ребёнка
08.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хасянова) Кадрия

Рождение ребёнка
24.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хасянова) Кадрия

Рождение ребёнка
04.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хасянова) Кадрия

Смерть
Неизвестно

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