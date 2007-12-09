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Гриф Виктор Вениаминович

Место рождения

г. Улан-Удэ Бурятской ССР

Дата рождения

21.04.1951

Дата смерти

09.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1951

Отец: Гриф Вениамин Моисеевич

Мать: Гриф Мария Леонтьевна

г. Улан-Удэ Бурятской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.12.2007
г. Улан-Удэ Бурятской ССР
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