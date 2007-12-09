Гриф Виктор Вениаминович
Место рожденияг. Улан-Удэ Бурятской ССР
Дата рождения21.04.1951
Дата смерти09.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1951
Отец: Гриф Вениамин Моисеевич
Мать: Гриф Мария Леонтьевна
г. Улан-Удэ Бурятской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Удэ, Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.12.2007
г. Улан-Удэ Бурятской ССР