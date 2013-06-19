Машкомаева (Савицкая) Елена
Место рожденияпгт.Кантемировка, Кантемировский район, Воронежская область, СССР
Дата рождения26.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
пгт.Кантемировка, Кантемировский район, Воронежская область, СССР
Образование
С 1988 по 1999
Школа № 1 пгт. Кантемировка Кантемировского района Воронежской области, Россия
среднее
Образование
С 1999 по 2004
Воронежский государственный педагогический университет
высшее
Рождение ребёнка
19.06.2013
Сын: Машкомаев Артем
Отец ребёнка: Машкомаев Александр
г.Воронеж, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Машкомаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машкомаев Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Агентство недвижимости Цитадель, г.Воронеж, ул.Плехановская, 52
Эксперт по продаже недвижимости
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно