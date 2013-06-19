Машкомаева (Савицкая) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкомаева (Савицкая) Елена

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Место рождения

пгт.Кантемировка, Кантемировский район, Воронежская область, СССР

Дата рождения

26.08.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

пгт.Кантемировка, Кантемировский район, Воронежская область, СССР
Образование
С 1988 по 1999
Школа № 1 пгт. Кантемировка Кантемировского района Воронежской области, Россия
среднее
Образование
С 1999 по 2004
Воронежский государственный педагогический университет
высшее
Рождение ребёнка
19.06.2013

Сын: Машкомаев Артем

Отец ребёнка: Машкомаев Александр

г.Воронеж, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машкомаев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машкомаев Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Агентство недвижимости Цитадель, г.Воронеж, ул.Плехановская, 52
Эксперт по продаже недвижимости
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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