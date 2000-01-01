Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1855

Дочь: Фёкла Герасимовна

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
28.10.1857

Дочь: Параскева Герасимовна

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
04.09.1859

Сын: Гром Моисей Герасимович

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
02.10.1861

Сын: Гром Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Гром Косма Герасимович

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
24.11.1866

Сын: Гром Пётр Герасимович

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
24.11.1866

Дочь: Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
27.10.1869

Сын: Гром Нестор Герасимович

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Смерть
Неизвестно
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