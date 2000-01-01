Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1855
Дочь: Фёкла Герасимовна
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
28.10.1857
Дочь: Параскева Герасимовна
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
04.09.1859
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
02.10.1861
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
01.11.1863
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
24.11.1866
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
24.11.1866
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
27.10.1869
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Смерть
Неизвестно