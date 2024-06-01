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Ходакова Евдокия Вуколовна

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Вукол Петрович

Мать: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.07.1856

Муж: Ходаков Филипп Федосьевич

Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: Морозова (Ходакова) Фиона Филипповна

Отец ребёнка: Ходаков Филипп Федосьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1861

Дочь: (Ходакова) Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Ходаков Филипп Федосьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.08.1863

Сын: Ходаков Никита Филиппович

Отец ребёнка: Ходаков Филипп Федосьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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