Ходакова Евдокия Вуколовна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Вукол Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1856
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: Морозова (Ходакова) Фиона Филипповна
Отец ребёнка: Ходаков Филипп Федосьевич
Рождение ребёнка
03.01.1861
Дочь: (Ходакова) Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Ходаков Филипп Федосьевич
Рождение ребёнка
30.08.1863
Сын: Ходаков Никита Филиппович
Отец ребёнка: Ходаков Филипп Федосьевич
Смерть
Неизвестно