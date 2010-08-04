Кутушев Ахмадей Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутушев Ахмадей Ахмадуллович

Место рождения

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

10.03.1934

Дата смерти

04.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934

Отец: Кутушев Ахмадулла Мурзагалиевич

Мать: Кутушева Багида

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
07.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
03.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
30.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубаржат Ахмадеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

п.свобода
Смерть
04.08.2010
д.Свобода Куюргазинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
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