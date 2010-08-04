Кутушев Ахмадей Ахмадуллович
Место рожденияд.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения10.03.1934
Дата смерти04.08.2010
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934
Отец: Кутушев Ахмадулла Мурзагалиевич
Мать: Кутушева Багида
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
07.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
03.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
30.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубаржат Ахмадеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Свобода, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
п.свобода
Смерть
04.08.2010
д.Свобода Куюргазинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ