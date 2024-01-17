Данилова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Александр
Рождение ребёнка
19.07.1979
Дочь: Данилова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Данилов Александр
Рождение ребёнка
09.04.1981
Сын: Данилов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр
Рождение ребёнка
17.09.1986
Сын: Данилов Захар Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр