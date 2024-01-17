Данилова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1958

Отец: Болдырев Александр Пантелеевич

Мать: Богомолова Зинавея Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Александр

Рождение ребёнка
19.07.1979

Дочь: Данилова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Данилов Александр

Рождение ребёнка
09.04.1981

Сын: Данилов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр

Рождение ребёнка
17.09.1986

Сын: Данилов Захар Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр

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