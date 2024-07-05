Гранов Иван 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГранов Иван

Гранов Иван

Место рождения

с.Городна

Дата рождения

1900

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Городна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна

Рождение ребёнка
15.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна

Смерть
1979
Коломна, Коломенский, Московская область

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