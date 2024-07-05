Гранов Иван
Место рожденияс.Городна
Дата рождения1900
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Городна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1930
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1979
Коломна, Коломенский, Московская область